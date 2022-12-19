Росія готує теракти в країнах НАТО для підриву військової допомоги Україні

Cпецслужби Російської Федерації планують провокації на території країн НАТО з метою підриву міжнародної військово-технічної допомоги Україні.

Про це повідомив керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк з посиланням на інформацію української розвідки.

Зокрема, росіяни готуються передати західну зброю, що була захоплена ними в України, зокрема в Маріуполі, низці екстремістських організацій для здійснення ними терористичних актів, в тому числі, на території країн НАТО.

“Заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс також заявив про загрозу провокацій з-боку РФ, зазначивши, що Росія захоплює в Україні американську зброю та має зацікавленість в потраплянні її в неналежні руки з метою підтримки своєї дезінформації щодо відсутності контроля за озброєнням, що надаються Україні Сполученими Штатами”, – сказано в повідомленні.