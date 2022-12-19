У Білорусі завершилася раптова перевірка боєздатності армії

У Білорусі завершилися заходи перевірки бойової готовності, які тривали шість днів.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Перевірку проводили за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Нею керував держсекретар Радбезу Олександр Вольфович.

Раптову перевірку боєготовності було розпочато 13 грудня. У її рамках підрозділи збройних сил виходили на полігони, відбувалося перекидання військ на території Білорусі, у тому числі з форсуванням річок.