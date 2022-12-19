У Білорусі завершилася раптова перевірка боєздатності армії
У Білорусі завершилися заходи перевірки бойової готовності, які тривали шість днів.
Про це повідомила прес-служба Міноборони.
Перевірку проводили за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Нею керував держсекретар Радбезу Олександр Вольфович.
Раптову перевірку боєготовності було розпочато 13 грудня. У її рамках підрозділи збройних сил виходили на полігони, відбувалося перекидання військ на території Білорусі, у тому числі з форсуванням річок.
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- 19.12.2022 12:29
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