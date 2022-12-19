Юристы времен Януковича будут защищать «схематозницу» Король

Спасать Кристину это не первоочередная задача, главное не допустить, чтобы все фигуры десятилетних схем не оказались за решеткой.

После дачи показаний команды Кристины Король, о том, что в схеме с незаконным вывозом украинских моряков заграницу причастны киевские топ-чиновники из Министерства инфраструктуры юридическая контора Маси Найема брата замминстра инфраструктуры Украины Мустафы Найема взяла на себя обязательства по защите схематозницы Король.

Спасать Кристину это не первоочередная задача, главное не допустить, чтобы все фигуры десятилетних схем не оказались за решеткой.

На данный момент след идет к замминистру Юрию Васькову. В правоохранительных органах, чиновник известен, как любитель откатов, коррупционными схемами в зерновой сделке и мошенничеством в морской отрасли.