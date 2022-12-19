В Мелітополі росіяни повторюють херсонський сценарій

В Мелітополі росіяни повторюють херсонський сценарій
В Мелітополі може повторитися така ж ситуація з окупантами, яка була і в Херсоні, ознаки цього сценарію спостерігають українські військові.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі 24 каналу.

«В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався”, – зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни спочатку скупчувались навколо Херсона, будували там укріплення, потім повідомляли, що залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, і зрештою почали виносити з банків та інших установ те, що вважали цінним.

“В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться», – сказала речниця Сил оборони.

Вона також додала, що окупанти наразі намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось про щось відзвітувати перед своїм керівництвом.

  • 24
  • 19.12.2022 18:16
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:01
Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році
Україна
18:16
В Мелітополі росіяни повторюють херсонський сценарій
Україна
15:29
Юристы времен Януковича будут защищать «схематозницу» Король
Україна
13:11
У Маріуполі озброєні зеки втекли з армії окупантів
Україна
12:34
У Києві вперше з початку війни відчиняються дві станції метро
Світ
12:29
У Білорусі завершилася раптова перевірка боєздатності армії
Світ
11:01
Росія готує теракти в країнах НАТО для підриву військової допомоги Україні
Україна
10:32
У ДСНС показали наслідки нічної атаки на об'єкти інфраструктури
Світ
10:06
Путін їде до Лукашенка для підготовки нового наступу на Україну, - ISW
Україна
08:43
Командири у "Вагнері" керують боями з укриттів: завербовані зеки йдуть як витратний матеріал
Україна
08:03
Нічна атака дронів: сили ППО знищили 30 “шахедів”
Україна
07:31
Вночі росіяни атакували Київ дронами: є влучання
Світ
11:30
У всіх сюжетах – вони нас, а не ми їх: у Росії звинуватили Pornhub у пропаганді домінування над росіянами
Світ
11:01
У Росії під Челябінськом загорівся торговий центр
Світ
10:31
За три місяці до війни в Україні Патрушев дав зрозуміти главі ЦРУ, що Росія вторгнеться і швидко переможе

Головне

Світ
19:01
Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році
Україна
12:34
У Києві вперше з початку війни відчиняються дві станції метро
Світ
10:06
Путін їде до Лукашенка для підготовки нового наступу на Україну, – ISW
Україна
08:43
Командири у «Вагнері» керують боями з укриттів: завербовані зеки йдуть як витратний матеріал
Україна
07:31
Вночі росіяни атакували Київ дронами: є влучання
Україна
09:00
В Києві повністю відновлено теплопостачання
Світ
20:57
США намагалися запобігти спробі України вбити начальника Генштабу РФ
Світ
19:52
У Москві Новий рік присвятили війні
Світ
13:48
Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном
Україна
10:31
Вночі окупанти вдарили по мирному Краматорську
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році
Світ
19.12.2022 19:01
ТОР
В Мелітополі росіяни повторюють херсонський сценарій
Україна
19.12.2022 18:16
ТОР
Юристы времен Януковича будут защищать «схематозницу» Король
Україна
19.12.2022 15:29

Популярне

ТОР
У Росії під Челябінськом загорівся торговий центр
18.12.2022 11:01
ТОР
За три місяці до війни в Україні Патрушев дав зрозуміти главі ЦРУ, що Росія вторгнеться і швидко переможе
18.12.2022 10:31
ТОР
Вночі росіяни атакували Київ дронами: є влучання
19.12.2022 07:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com