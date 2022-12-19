В Мелітополі росіяни повторюють херсонський сценарій

В Мелітополі може повторитися така ж ситуація з окупантами, яка була і в Херсоні, ознаки цього сценарію спостерігають українські військові.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі 24 каналу.

«В принципі все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно, він їм дуже сподобався”, – зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни спочатку скупчувались навколо Херсона, будували там укріплення, потім повідомляли, що залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, і зрештою почали виносити з банків та інших установ те, що вважали цінним.

“В принципі все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі, тож хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться», – сказала речниця Сил оборони.

Вона також додала, що окупанти наразі намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях вглиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось про щось відзвітувати перед своїм керівництвом.