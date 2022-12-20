Путін не переконав Лукашенка повноцінно долучитися до війни в Україні

Путін не переконав Лукашенка повноцінно долучитися до війни в Україні

Лукашенко встояв під тиском вимог Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, не піддався тиску президента Росії Володимира Путіна щодо примусу Білорусі до подальших поступок російсько-білоруської інтеграції під час зустрічі у Мінську 19 грудня.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, причому обидва лідери зазначили, що Білорусь, як і раніше, стикається із західною загрозою.

Путін заявив, що може розглянути можливість підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до застосування «боєприпасів зі спеціальними боєголовками» через «ескалацію» ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави.

ISW раніше оцінював, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО у спробі уникнути участі у російському вторгненні в Україну.

Лукашенко також використав аналогічні натяки щодо можливого розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу.

Також самопроголошений зазначив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 та комплекси «Іскандер», а Путін заявив, що обидва лідери обговорювали формування єдиного оборонного простору.

ISW продовжує вважати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною.

“Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконавши його скоригувати їх, побічно, підтверджує цю оцінку. Лукашенко, швидше за все, скоригує свою риторику, щоб створити якесь правдоподібне пояснення своєму власному народу про те, чому він раптово відвертається від фіктивної загрози вторгнення НАТО, щоб приєднатися до катастрофічного вторгнення Путіна до України”, – йдеться у повідомленні ISW.

  • 11
  • 20.12.2022 08:10
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