ООН злякалась Путіна: США звинуватили Гутерріша у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні

Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він «очевидно піддався російським погрозам» і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які були поставлені Іраном.

Про це повідомило Reuters.

Росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що офіційні особи ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування походження безпілотників. Іран визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія вторглася до свого сусіда в лютому.

Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Вони хочуть, щоб Гутерріш направив чиновників до Києва для розслідування.

«Ми шкодуємо, що ООН не вжила заходів для проведення нормального розслідування цього повідомленого порушення. Ми розчаровані тим, що Секретаріат, очевидно піддавшись російським погрозам, не виконав мандат на розслідування, наданий йому радою», — заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки в понеділок, присвяченому резолюції про ядерну угоду з Іраном 2015 року.

У звіті Раді на початку цього місяця Гутерріш сказав, що офіційні особи ООН вивчають наявну інформацію, і про будь-які висновки буде повідомлено Раді в належний час.

Коли його запитали в понеділок про тиск, з яким він зіткнувся, Гутерріш сказав журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран постачав Росії безпілотники, які використовуються в Україні, розглядаються “в ширшій картині всього, що ми робимо в контексті війни”.