Путін закликав спецслужби шукати зрадників, шпигунів та диверсантів

Президент РФ Володимир Путін закликав спецслужби "жорстко припиняти дії закордонних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів".

Про це повідомило ТАСС із посиланням на відеозвернення президента з нагоди Дня працівника органів безпеки.

У ньому Путін також наголосив на підрозділах органів безпеки, які почали діяти в окупованих регіонах України.

«Так, вам зараз важко: ситуація в Донецькій та Луганській “народних республіках”, у Херсонській та Запорізькій областях вкрай складна», – сказав він і пообіцяв надати спецслужбам на захоплених територіях нову техніку, озброєння та «досвідчені кадри».