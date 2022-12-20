У Росії офіційно з’явилося друге міністерство оборони

Очільником

У Росії офіційно виникло ще одне військове відомство, яке ніяк не підпорядковується Москві - міністерство оборони "ДНР".

Про це розповіло видання «Можем объяснить».

Наразі це міністерство є офіційним органом влади, що працює автономно від міноборони РФ, яке очолює Сергій Шойгу.

До цього своє міноборони було лише у невизнаної Ічкерії під час війни з Росією, його очолював Магомед Ханбієв.

Керівником МО «ДНР» став Денис Синенков, який раніше працював на посаді начальника «народної міліції». На відміну від Шойгу, він зовсім непублічна людина. Одна з небагатьох новин із його ім’ям цього року пов’язана навіть не з війною — у лютому невідомі підірвали його автомобіль. Сам Синенко не постраждав. У відкритому доступі немає жодного сліду його біографії до 2014 року.

Також видання повідомило, що у “ДНР” офіційно з’являються й інші відомства. Наразі там є свої Генпрокуратура, Верховний суд, Мінтранс, Мінфін, Мінзв’язку, ЦВК, МВС і навіть своє міністерство закордонних справ.

У «ЛНР» з’явилися МОЗ, Мін’юст, Держпраця, МНС, Мінприроди. Загалом на облік у ФПС стали більше тисячі різних підприємств та органів влади.