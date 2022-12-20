Зеленський відвідав Бахмут: в ОП розкрили подробиці ризикованого візиту

Зеленський відвідав Бахмут: в ОП розкрили подробиці ризикованого візиту

Зеленський в Бахмуті нагородив українських військових

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області, де в районі Бахмуту зустрівся з українськими військовими.

Про це розповів речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, Зеленський відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

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“Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій”, – зазначив Никифоров.

Також президент подякував українським воїнам за мужність, стійкість і міцність, які вони демонструють, відбиваючи атаки ворога.

Глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Крім того, президент та присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.

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  • 20.12.2022 14:54
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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