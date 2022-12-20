У Брянській області РФ прогримів вибух: влада заявила про атаку дрона

В Брянську стався вибух біля будівлі

Невідомий дрон нібито атакував будівлю "Регіональних електричних мереж" у Трубачівську - райцентрі, розташованому неподалік кордону з Україною.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

«В результаті атаки безпілотника на території РЕМ у Трубчевському районі є руйнування адміністративної будівлі та автомобіля», – написав він у Telegram.

Через інцидент місто частково залишилося без світла.

Попередньо обійшлося без постраждалих.