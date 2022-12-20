Покушение на убийство: Дело о задержании в Одессе группы «морских» злоумышленников обрастает новыми подробностями

Покушение на убийство: Дело о задержании в Одессе группы «морских» злоумышленников обрастает новыми подробностями
На одесском телеканале «Первый городской» вышел спецрепортаж о подробностях задержания в Одессе группы злоумышленников, которые несколько лет наживались на проблеме моряков.

На одесском телеканале «Первый городской» вышел спецрепортаж о подробностях задержания в Одессе группы злоумышленников, которые несколько лет наживались на проблеме моряков. На основании показаний одного из задержанных участников преступной схемы – одного из хозяев ООО «Учебный центр специалистов морского транспорта» Валерия Постолатия, установлены все участники схемы незаконного заработка, их связи и роли, которые позволяли наладить бесперебойную работу и перевести на себя значительный поток денег. Уже установлено, что на проблемах моряков была заработана солидная сумма денег, поделенная между участниками схемы: главной общественной организации «Украинское объединение моряков» Кристиной Король, Валерием Постолатием, начальником следствия Приморского РОВД г. Одессы Андреем Мащенко и заместителем министра инфраструктуры Украины Юрием Васьковым.
Как рассказала журналистам пресс-секретарь регионального управления СБУ Анна Шевчук, «злоумышленница создала преступную группировку, в которую входил и ее отец. Именно он вел переговоры с моряками и получал от них деньги. Еще один участник группировки – руководитель ООО «Учебный центр специалистов морского транспорта».
Также журналистам удалось пообщаться с супругом главной фигурантки дела Кристины Король – Русланом, который не только подтвердил все преступные схемы наживы на моряках, но и рассказал о попытке покушения на убийство одного из конкурентов этой компашки – Игоря Зозули: «Постолатий обратился ко мне, чтобы я нашел исполнителей, которые закинут во двор, где проживает Зозуля с семьей и двумя маленькими детьми, гранату, так как считает его основным из своих врагов, который повлиял на разрушение планов и схемы, задуманных Валерой и Васьковым.  Я отказался, мотивируя тем, что я готов идейно бороться с коррупцией законными методами, а участвовать в бандитских разборках я не буду. Более того, буду вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением если он продолжит заниматься этими разборками дальше. В результате Валера сам нашел исполнителей, которые должны были бросить гранату. Однако, что пошло не так и исполнители просто облили дом краской и закидали горящими фальшфейерами, сигнальными фаерами и взрывпакетами двор. А так же, у дома Зозули устроили протестную платную акцию с привлечением «титушек», которые профессионально занимаются акциями устрашения, с целью мести и оказания психологического давления на Зозулю и его семью».
Это только первые сведения о преступной деятельности К.Король, Ю. Король, В.Постолатия, А.Мащенко, Ю Васькова и др. Судя, по всему, скоро мы узнаем много интересных подробностей.
Полное видео спецрепортажа можно посмотреть тут: https://youtu.be/CqBiIzj-S6c

Источник: Власти.нет

  • 15
  • 20.12.2022 16:22

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