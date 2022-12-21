Зеленський вперше з початку війни покинув Україну: летить до Байдена в США

Зеленський прямує до США

Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, 21 грудня, це є перша поїздка українського лідера за межі України з початку російського вторгнення в лютому.

Про це повідомило CNN з посиланням на свої джерела.

План візиту також передбачає виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу.

Видання зазначає, що візит до Білого дому не був остаточно узгоджений і залишається інформаційно обмеженим з міркувань безпеки.

Він включатиме зустріч президента України з Байденом і вищими посадовими особами адміністрації та планується збігтися з наміром адміністрації Білого дому надіслати країні пакет нової оборонної допомоги.

Під час очікуваного візиту Байден оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 1,8 мільярда доларів, що є суттєвим збільшенням, він також включає ракетні системи Patriot, повідомив американський чиновник CNN.

Американські законодавці також планують, щоб Зеленський відвідав Капітолійський пагорб для виступу в Конгресі в середу ввечері, хоча джерела кажуть, що візит ще не узгоджено, оскільки офіційні особи працюють над підготовкою безпеки.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не підтвердила повідомлення про приїзд Зеленського до Капітолію в середу, сказавши: «Я не знаю, чи це станеться».