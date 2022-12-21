Ілон Маск заявив, що залишить посаду глави Twitter: але є умова
Маск дослухався до думки більшості користувачів Twitter
Ілон Маск заявив, що за підсумками свого ж опитування залишить посаду глави Twitter — але тільки після того, як знайде «дурня, який погодиться на цю роботу».
Про це рішення Маск повідомив реплаєм на свій твіт, у якому поставив користувачам питання, чи варто йому залишити посаду голови соцмережі.
«Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду того дурня, який погодиться взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами з програмного та серверного забезпечення», — написав він.
Нагадаємо, за результатами опитування, більшість (57,5%) проголосували за такий варіант.
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- 21.12.2022 07:53
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