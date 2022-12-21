Ілон Маск заявив, що залишить посаду глави Twitter: але є умова

Маск дослухався до думки більшості користувачів Twitter

Ілон Маск заявив, що за підсумками свого ж опитування залишить посаду глави Twitter — але тільки після того, як знайде «дурня, який погодиться на цю роботу».

Про це рішення Маск повідомив реплаєм на свій твіт, у якому поставив користувачам питання, чи варто йому залишити посаду голови соцмережі.

«Я піду у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду того дурня, який погодиться взятися за цю роботу. Після цього я просто керуватиму командами з програмного та серверного забезпечення», — написав він.

Нагадаємо, за результатами опитування, більшість (57,5%) проголосували за такий варіант.