Візит Зеленського до США: стали відомі подробиці

Байден і Зеленський обговорять низку важливих питань

Візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати підтвердив сам президент України та Білий дім.

Про першу міжнародну подорож з початку війни Зеленський повідомив у Twitter.

«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США.

Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», написав він.

Подробиці візиту також розкрили в Білому домі.

Майбутню зустріч у Вашингтоні президенти США і України обговорили під час телефонної розмови 11 грудня. А офіційне запрошення приїхати 21 грудня до США Зеленський отримав 14 грудня.

У адміністрації Байдена також розповіли про розклад візиту.

Зокрема, заплановані:

зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі,

пресконференція і можливість звернутися до представників громадськості,

виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу, «який продемонструє сильну двопартійну підтримку України»,

повернення українського президента до своєї країни.

Крім того, під час зустрічі Байден матиме можливість обговорити з Зеленським подальші дій на полі бою, а також тренування українських військових, яким займаються США та союзники.

Темами обговорень також стануть санкції та експортний контроль щодо РФ, допомога Україні в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарна допомога.