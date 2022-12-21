Візит Зеленського до США: стали відомі подробиці
Байден і Зеленський обговорять низку важливих питань
Візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати підтвердив сам президент України та Білий дім.
Про першу міжнародну подорож з початку війни Зеленський повідомив у Twitter.
«Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США.
Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей», написав він.
Подробиці візиту також розкрили в Білому домі.
Майбутню зустріч у Вашингтоні президенти США і України обговорили під час телефонної розмови 11 грудня. А офіційне запрошення приїхати 21 грудня до США Зеленський отримав 14 грудня.
У адміністрації Байдена також розповіли про розклад візиту.
Зокрема, заплановані:
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зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі,
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пресконференція і можливість звернутися до представників громадськості,
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виступ Зеленського на спільному засіданні Конгресу, «який продемонструє сильну двопартійну підтримку України»,
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повернення українського президента до своєї країни.
Крім того, під час зустрічі Байден матиме можливість обговорити з Зеленським подальші дій на полі бою, а також тренування українських військових, яким займаються США та союзники.
Темами обговорень також стануть санкції та експортний контроль щодо РФ, допомога Україні в економічному та енергетичному секторах, а також гуманітарна допомога.
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- 21.12.2022 09:23
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