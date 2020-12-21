Росія може закрити кордони на виїзд для чоловіків та оголосити загальну мобілізацію

Росія може закрити кордони на виїзд для чоловіків та оголосити загальну мобілізацію
Керівництво Російської Федерації розглядає питання про оголошення загальної мобілізації в країні та закриття кордону для виїзду чоловіків до 65 років.

Про це повідомило Укрінформ із посиланням на слова секретаря РНБО України Олексія Данилова під час національного телемарафону.

«Є інформація, що для росіян можуть узагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни», – сказав він.

За словами Данилова, такі заходи, а також оголошення загальної мобілізації Кремль може запровадити одразу після новорічних свят.

“Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити огорожею. І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно мали вже закрити раз і назавжди, щоб жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати», – додав секретар РНБО.

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  • 21.12.2022 10:55
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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