Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці

Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці

Малюк розповів про намагання росіян вбити українське керівництво

Служба безпеки України запобігла замаху на міністра оборони Олексія Резнікова та начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

Про це тимчасово виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

З його слів, СБУ спрацювала на випередження, зламавши плани росіян.

Він також додав, що росіяни постійно працюють над замахами, але деталей розкривати не став, адже вони дозволяють ворогові вчитися на своїх помилках.

“Працюють вони не лише по мені, а й по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно готували замах на мого побратима Кирила Буданова і Олексія Резнікова”, – зазначив він.

За словами Малюка, росіяни вже відправили до України виконавця. Але перед тим потрібно було виконати завдання, яке б перевірило діяльність наявної агентури ворога на території нашої держави. Під час нього необхідно було ліквідувати військовослужбовця.

У спецслужбах зімітували виконане завдання, надіслали ворогові фотозвіт і отримали за роботу гроші. Росіяни зрозуміли, що їхні «агенти» можуть та вміють працювати. І лише після цього вони відправили виконавця для ліквідації Буданова та Резнікова.

За попередню роботу – ліквідацію військовослужбовця – ворог заплатив 100 тисяч доларів. Самого ж виконавця вдалося затримати під час спроби в’їхати до України. Її він здійснив через третю країну. І, як наголошує Малюк, таких історій не одна чи дві, а до десятка.

  • 0
  • 21.12.2022 11:22
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
11:22
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Світ
10:55
Росія може закрити кордони на виїзд для чоловіків та оголосити загальну мобілізацію
Україна
09:51
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Світ
09:37
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Світ
09:23
Візит Зеленського до США: стали відомі подробиці
Світ
07:53
Ілон Маск заявив, що залишить посаду глави Twitter: але є умова
Світ
07:34
Сі Цзіньпін знову закликав закінчити війну в Україні
Світ
07:12
Зеленський вперше з початку війни покинув Україну: летить до Байдена в США
Світ
20:13
Написание по заказу диссертаций, дипломных и курсовых работ, рефератов и много другого!
Україна
16:22
Покушение на убийство: Дело о задержании в Одессе группы «морских» злоумышленников обрастает новыми подробностями
Світ
15:47
У Брянській області РФ прогримів вибух: влада заявила про атаку дрона
Україна
14:54
Зеленський відвідав Бахмут: в ОП розкрили подробиці ризикованого візиту
Світ
14:41
Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії
Світ
14:19
У Росії офіційно з’явилося друге міністерство оборони
Світ
13:55
У Чувашії вибухнув і палає газопровід
Світ
13:36
Путін у Кремлі роздав нагороди головним колаборантам
Світ
09:14
Путін закликав спецслужби шукати зрадників, шпигунів та диверсантів
Світ
08:54
ООН злякалась Путіна: США звинуватили Гутерріша у небажанні розслідувати використання РФ іранських безпілотників в Україні
Світ
08:10
Путін не переконав Лукашенка повноцінно долучитися до війни в Україні
Україна
07:55
Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено з десяток приватних будинків
Світ
19:41
Російський рубль впав до семимісячного мінімуму
Світ
19:01
Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році
Україна
18:16
В Мелітополі росіяни повторюють херсонський сценарій
Україна
15:29
Юристы времен Януковича будут защищать «схематозницу» Король
Україна
13:11
У Маріуполі озброєні зеки втекли з армії окупантів

Головне

Україна
11:22
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Україна
09:51
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Світ
09:37
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Світ
14:41
Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії
Україна
07:55
Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено з десяток приватних будинків
Світ
19:01
Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році
Україна
12:34
У Києві вперше з початку війни відчиняються дві станції метро
Світ
10:06
Путін їде до Лукашенка для підготовки нового наступу на Україну, – ISW
Україна
08:43
Командири у «Вагнері» керують боями з укриттів: завербовані зеки йдуть як витратний матеріал
Україна
07:31
Вночі росіяни атакували Київ дронами: є влучання
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Україна
21.12.2022 11:22
ТОР
Росія може закрити кордони на виїзд для чоловіків та оголосити загальну мобілізацію
Світ
21.12.2022 10:55
ТОР
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Україна
21.12.2022 09:51

Популярне

ТОР
Покушение на убийство: Дело о задержании в Одессе группы «морских» злоумышленников обрастает новыми подробностями
20.12.2022 16:22
ТОР
У Росії офіційно з’явилося друге міністерство оборони
20.12.2022 14:19
ТОР
У Брянській області РФ прогримів вибух: влада заявила про атаку дрона
20.12.2022 15:47

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com