Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці

Малюк розповів про намагання росіян вбити українське керівництво

Служба безпеки України запобігла замаху на міністра оборони Олексія Резнікова та начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

Про це тимчасово виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

З його слів, СБУ спрацювала на випередження, зламавши плани росіян.

Він також додав, що росіяни постійно працюють над замахами, але деталей розкривати не став, адже вони дозволяють ворогові вчитися на своїх помилках.

“Працюють вони не лише по мені, а й по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно готували замах на мого побратима Кирила Буданова і Олексія Резнікова”, – зазначив він.

За словами Малюка, росіяни вже відправили до України виконавця. Але перед тим потрібно було виконати завдання, яке б перевірило діяльність наявної агентури ворога на території нашої держави. Під час нього необхідно було ліквідувати військовослужбовця.

У спецслужбах зімітували виконане завдання, надіслали ворогові фотозвіт і отримали за роботу гроші. Росіяни зрозуміли, що їхні «агенти» можуть та вміють працювати. І лише після цього вони відправили виконавця для ліквідації Буданова та Резнікова.

За попередню роботу – ліквідацію військовослужбовця – ворог заплатив 100 тисяч доларів. Самого ж виконавця вдалося затримати під час спроби в’їхати до України. Її він здійснив через третю країну. І, як наголошує Малюк, таких історій не одна чи дві, а до десятка.