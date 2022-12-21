Сі Цзіньпін на зустрiчi з Медведєвим закликав Москву до переговорів про мир з Україною

Сі Цзіньпін зустрівся з Медведєвим у Пекіні

Голова Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим закликав його до припинення війни і переговорам з Україною.

Про це повідомив Bloomberg.

Сі сказав Медведєву в Пекіні, що його адміністрація «активно просуває мир і переговори».

«Китай сподівається, що відповідні сторони зможуть залишатися раціональними та стриманими, вести всебічні переговори та вирішувати взаємні занепокоєння щодо безпеки політичними методами», — сказав Сі.

Пекін досі хоче співпрацювати з Росією для розвитку зв’язків, додав він.

Видання нагадало, що Китай уникав критики Росії за війну в Україні, звинувачуючи в діях Москви розширення НАТО.

Пекін дійсно підписав комюніке на саміті Групи 20 в Індонезії в листопаді, в якому говорилося, що «більшість членів рішуче засудили війну в Україні», але продовжує утримуватися від того, щоб називати її війною.

Після з’їзду правлячої Комуністичної партії в жовтні Сі працював над тим, щоб запобігти погіршенню і без того напружених відносин з Європейським Союзом. Минулого року ЄС призупинив інвестиційну угоду з Китаєм після того, як обидві сторони обмінялися санкціями щодо Сіньцзяну, де США звинуватили Пекін у геноциді. Китай заперечує ці звинувачення.

У листопаді Сі сказав канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти використання ядерної зброї в Європі, підкресливши бажання Пекіна не допустити ескалації війни Росії в Україні.

Цього місяця він використав переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав країну, щоб закликати до зусиль для вирішення кризи.