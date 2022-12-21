Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової

Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової
Голова Львівської ОВА Максим Козицький жорстко розкритикував кадрову політику щодо призначення нового очільника Львівської обласної податкової.

Як повідомив він у своєму Facebook, «за дивним збігом обставин усі перевірки та відповідні рішення виконувачка обов’язків голови ДПС України Тетяна Кірієнко провела за один день – аж у другій половині грудня».

«Майже через півроку від того часу, як Львівська ОВА вийшла у публічний простір із підозрою керівництва Львівської ДПС у непрозорому відшкодуванні ПДВ. Аж через півроку після того, як підприємці на кожному куті неофіційно розповідали про схеми у стінах Львівської ДПС. Через півроку після великої кількості публікацій у ЗМІ про перерахування коштів фіктивним компаніям. Чому так довго, Даниле Олександровичу та Тетяно Павлівно? Саме ви як очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та очільниця ДПС України мали б моментально реагувати на подібні факти зловживань і порушень», – заявив Козицький.

Зазначимо, що сьогодні, 21 грудня, було призначено очільником Львівської обласної податкової служби Андрія Флиса, який замінив відстороненого Андрія Щербака з його командою.

«Усе б нічого, але Андрій Флис – колишній начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ у Львівській області. Саме цей підрозділ безпосередньо відповідає за перевірку, підтвердження достовірності заявлених до відшкодування сум та формування висновків для відшкодування ПДВ з бюджету. І саме через зловживання з ПДВ «злетів» з посади Андрій Щербак. Ну і вишенька на торті. Сьогодні ж Бюро економічної безпеки (БЕБ) розкрило чергову злочинну схему відшкодування ПДВ: у компаній відомого львівського бізнесмена вилучили понад 25 млн грн готівкою. Фірма завдала державі збитків у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ майже на 35,4 млн грн. І скоріш за все це відбулося під необачним оком Андрія Флиса. Але ці речі нікого не зупинили. Ні Данила Гетманцева, ні очільницю ДПС України Тетяну Кірієнко, бо погодження Андрія Флиса відбулось моментально – за один день. Цікаво було б почути позицію очільника Мінфіну Сергія Марченка», – повідомив голова Львівщини.

Максим Козицький додав, що недостатньо відсторонити та звільнити чиновника, а слід довести справу до логічного завершення – щоб усі винні були покарані за законом. «То яку країну ми з вами будуємо, шановні Даниле Олександровичу та Тетяно Павлівно? Як на мене, точно не Сінгапур», – йдеться у повідомленні.

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  • 21.12.2022 22:05

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