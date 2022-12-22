Виступ Зеленського у Конгресі США: головне

Про це повідомила Українська правда з посиланням на трансляцію виступу Зеленського у Конгресі.

Український президент подякував американському народу за підтримку. А також звернувся із закликом про підтримку, розповів, в яких умовах живуть українці під час повномасштабного вторгнення Росії.

5 ключових тез із його промови перед Конгресом:

Зеленський закликав до продовження фінансової підтримки з боку США, звертаючись до Конгресу: «Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально».

Він також закликав членів Конгресу посилити санкції проти Росії та «притягнути до відповідальності терористів за агресію». Він зазначив, що Президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.

Росіяни «використовують все» проти українських міст, таких як Бахмут, але Україна «тримає оборону і ніколи не здасться», сказав Зеленський під бурхливі оплески. – Минулого року там, у Бахмуті, проживало 70 000 людей… Зараз там залишилося лише кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просякнутий кров’ю… Донбас кілька разів переходив з рук у руки в запеклих і навіть рукопашних боях. Але український Донбас стоїть», – сказав він.

Зеленський заявив, що українці святкуватимуть Різдво цього року, незважаючи на звірства війни: «Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе не згасне».