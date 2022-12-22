Виступ Зеленського у Конгресі США: головне

Виступ Зеленського у Конгресі США: головне

Український президент подякував американському народу за підтримку

Під час промови президента України Володимира Зеленського, який дякував за допомогу та закликав і надалі діяти проти агресії Росії спільно, Конгрес Сполучених Штатів 21 раз аплодував стоячи.

Про це повідомила Українська правда з посиланням на трансляцію виступу Зеленського у Конгресі.

Український президент подякував американському народу за підтримку. А також звернувся із закликом про підтримку, розповів, в яких умовах живуть українці під час повномасштабного вторгнення Росії.

Під час виступу Зеленського Конгрес 21 раз аплодував стоячи

Під час виступу Зеленського Конгрес 21 раз аплодував стоячи

5 ключових тез із його промови перед Конгресом:

  • Зеленський закликав до продовження фінансової підтримки з боку США, звертаючись до Конгресу: «Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, якими ми розпоряджаємося найбільш відповідально».

  • Він також закликав членів Конгресу посилити санкції проти Росії та «притягнути до відповідальності терористів за агресію». Він зазначив, що Президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.

  • Росіяни «використовують все» проти українських міст, таких як Бахмут, але Україна «тримає оборону і ніколи не здасться», сказав Зеленський під бурхливі оплески. – Минулого року там, у Бахмуті, проживало 70 000 людей… Зараз там залишилося лише кілька цивільних. Кожен сантиметр цієї землі просякнутий кров’ю… Донбас кілька разів переходив з рук у руки в запеклих і навіть рукопашних боях. Але український Донбас стоїть», – сказав він.

  • Зеленський заявив, що українці святкуватимуть Різдво цього року, незважаючи на звірства війни: «Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе не згасне».

  • Президент закінчив свою промову, сказавши, що Україна досягне «абсолютної перемоги», повторивши свої слова з початку виступу: «Україна жива і сильна».

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  • 22.12.2022 07:08
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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