Великі плани Шойгу та Путіна не вплинуть на хід війни, – ISW

Путін і Шойгу хочуть швидко наростити чисельність війська

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та президент Володимир Путін хочуть збільшити російську армію та створити нові дивізії, але швидке нарощування чисельності війська російська економіка не потягне.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

ISW нагадує, що Шойгу запропонував створити новий армійський корпус та 17 нових дивізій, у тому числі три – в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей України.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Вкрай малоймовірно, щоб Кремль зміг сформувати такі великі конвенційні сили в такі терміни, щоб вони вплинули на перебіг війни в Україні. Формування дивізій – це дорого і потребує часу», – вважають аналітики.

Вони нагадують, що Росія не змогла заповнити штат навіть наявних бригад і полків до вторгнення в Україну і не сформувала до 2022 року повністю ту дивізію, про створення якої було оголошено 2020 року.

«Російська економіка – у рецесії, і її здатність створювати дивізії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну суттєво скоротилася», – вважає ISW.

Водночас, зазначають американські експерти, Росія, можливо, згодом зможе здійснити проголошені міністром Шойгу плани – але тільки якщо вирішить пожертвувати заради цього добробутом населення, як це робили в СРСР.

У зв’язку з цим ISW нагадує, що Путін на колегії міноборони запевнив Шойгу та військових, що армія отримає все, що вважає за необхідне.