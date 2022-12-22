З’явилася перша офіційна реакція Росії на візит Зеленського до США

З’явилася перша офіційна реакція Росії на візит Зеленського до США

Антонов прокоментував візит Зеленського в звичайному стилі російської дипломатії

Першою офіційною реакцією Росії на візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського стала заява посла Росії у США Анатолія Антонова.

Його слова опубліковано у Telegram-каналі посольства.

На думку Антонова, теплий прийом Зеленського у Вашингтоні нібито засвідчив, що ні Україна, ні США не готові до миру з Росією.

«Зрежисована в голлівудському стилі поїздка до Вашингтона глави київського режиму остаточно підтвердила, що примирливі висловлювання адміністрації про відсутність наміру вступати в конфронтацію з Росією – порожній звук», – заявив Антонов.

Він також зазначив, що російська сторона на всіх рівнях неодноразово нібито намагалася «звернутися до здорового глузду» та вказати, що провокаційні дії США ведуть до ескалації, наслідки якої «неможливо навіть уявити».

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  • 22.12.2022 08:33
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