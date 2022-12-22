Итоги выступления сборной Катара на домашнем чемпионате мира
Одним из разочарований Чемпионата мира по футболу 2022 стала команда-хозяйка первенства.
Одним из разочарований Чемпионата мира по футболу 2022 стала команда-хозяйка первенства. Местные болельщики надеялись на то, что испанский тренер Феликс Санчес сможет сколотить из приглашенных футболистов организованный и дисциплинированный коллектив.
Такие надежды не оправдались и теперь остается только ждать дальнейшего прогресса футбола в стране. Для клиентов букмекерской конторы Parimatch доступны ставки на сборную Катара, которая в ближайшие месяцы примет участие в других международных турнирах.
Как выступили катарцы на домашнем мундиале
Катарская футбольная ассоциация в преддверии домашнего чемпионата мира пошла на беспрецедентный эксперимент. Футболисты были отправлены на закрытую базу в Испании почти на год. Подопечные Феликса Санчеса были лишены турнирной практики и проводили только товарищеские встречи.
Идея состояла в том, что коллектив сплотится и покажет организованную игру. Эксперимент провалился. В трех матчах против Эквадора, Сенегала и Нидерландов «бордовые» пропустили семь мячей, забив только один. Три поражения – не единственный итог «странной» подготовки. Эксперты и болельщики отметили беспомощный и бессвязный стиль игры команды.
Дальнейшие турнирные планы футбольной команды Катара
Катарцы традиционно выступают в ряде региональных соревнований. В ближайшее время предстоят выступления в Кубке наций Персидского залива. Также «бордовые» регулярно проявляют себя на Чемпионате арабских стран ФИФА.
В дальнейшем катарской национальной сборной предстоит также выступать в отборе к азиатскому и мировому первенствам. На все официальные матчи катарцев букмекерская контора Париматч принимает ставки в режиме pre-match и live.
Как делать ставки на сборную Катара в Париматч
Чтобы воспользоваться всеми игровыми и функциональными преимуществами онлайн-БК Parimatch, зарегистрируйте клиентский профиль. Это можно сделать на официальном сайте компании или в мобильном приложении по следующему алгоритму:
- откройте официальный портал букмекера или скачайте и запустите программу для смартфонов;
- нажмите желтую кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу;
- укажите телефонный номер, страну проживания, валюту счета и пароль для дальнейших авторизаций;
- подтвердите телефон кодом, присланным в СМС;
- авторизуйтесь на сайте и заполните клиентский профиль;
- пополните игровой депозит, получите бонус и приступайте к оформлению спортивных пари.
Матчи с участием катарцев ищите в общей футбольной линии. Но для облегчения задачи зайдите на отдельную страницу команды, где представлен календарь выступлений. Здесь же найдете полезную статистику по предыдущим играм коллектива.
Источник: Власти.нет
- 0
- 22.12.2022 11:22
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: