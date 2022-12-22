Итоги выступления сборной Катара на домашнем чемпионате мира

Итоги выступления сборной Катара на домашнем чемпионате мира
Одним из разочарований Чемпионата мира по футболу 2022 стала команда-хозяйка первенства.

Одним из разочарований Чемпионата мира по футболу 2022 стала команда-хозяйка первенства. Местные болельщики надеялись на то, что испанский тренер Феликс Санчес сможет сколотить из приглашенных футболистов организованный и дисциплинированный коллектив.

Такие надежды не оправдались и теперь остается только ждать дальнейшего прогресса футбола в стране. Для клиентов букмекерской конторы Parimatch доступны ставки на сборную Катара, которая в ближайшие месяцы примет участие в других международных турнирах.

Как выступили катарцы на домашнем мундиале

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Катарская футбольная ассоциация в преддверии домашнего чемпионата мира пошла на беспрецедентный эксперимент. Футболисты были отправлены на закрытую базу в Испании почти на год. Подопечные Феликса Санчеса были лишены турнирной практики и проводили только товарищеские встречи.

Идея состояла в том, что коллектив сплотится и покажет организованную игру. Эксперимент провалился. В трех матчах против Эквадора, Сенегала и Нидерландов «бордовые» пропустили семь мячей, забив только один. Три поражения – не единственный итог «странной» подготовки. Эксперты и болельщики отметили беспомощный и бессвязный стиль игры команды.

Дальнейшие турнирные планы футбольной команды Катара

Катарцы традиционно выступают в ряде региональных соревнований. В ближайшее время предстоят выступления в Кубке наций Персидского залива. Также «бордовые» регулярно проявляют себя на Чемпионате арабских стран ФИФА.

В дальнейшем катарской национальной сборной предстоит также выступать в отборе к азиатскому и мировому первенствам. На все официальные матчи катарцев букмекерская контора Париматч принимает ставки в режиме pre-match и live.

Как делать ставки на сборную Катара в Париматч

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Чтобы воспользоваться всеми игровыми и функциональными преимуществами онлайн-БК Parimatch, зарегистрируйте клиентский профиль. Это можно сделать на официальном сайте компании или в мобильном приложении по следующему алгоритму:

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  • пополните игровой депозит, получите бонус и приступайте к оформлению спортивных пари.

Матчи с участием катарцев ищите в общей футбольной линии. Но для облегчения задачи зайдите на отдельную страницу команды, где представлен календарь выступлений. Здесь же найдете полезную статистику по предыдущим играм коллектива.

Источник: Власти.нет

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  • 22.12.2022 11:22

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