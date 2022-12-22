Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию

Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию
НАБУ и САП завершили расследование дела по подозрению руководства государственного морского порта «Южный» в завладении почти 1,3 млн. гривен.

Об этом заявили в пресс-службе САП.

Ранее сообщили о подозрении руководителю порта «Южный» Александру Олейнику, его заместителям Дмитрию Кузьмишкину и Владимиру Мандре в завладении более 1,5 млн гривен.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тыс. гривен) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил излишнее начисление заработной платы.

Как известно, Олейнику определили 1,45 млн гривен залога. На него уже возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Одесской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с рядом лиц по поводу обстоятельств дела и носить электронный браслет.
Следует отметить, что НАБУ требовало отстранить Олейника на время следствия от занимаемой должности, но, по какой-то причине ВАКС отказался исполнять требование НАБУ.
Это не помешало детективам НАБУ и САП довести расследование до завершения.
Напомним, назначение Олейника директором порта проходило с грубыми нарушениями процедуры. Чтобы назначить Олейника на должность министру инфраструктуры Александру Кубракову пришлось уволить Сергея Ковшара. Формальным поводом для этого послужил конфликт с холдингом  «СКМ» Рината Ахметова. В ведомстве Олейник имеет патрона: замминистра инфраструктуры Юрия Васькова. Тот тщательно следит, чтобы весь контроль в портах был сосредоточен на бизнес-империю Рената Леонидовича. Именно Васьков сейчас пытается максимально нивелировать расследование. Но, как видим, НАБУ, САП и СБУ в последнее время плотно взялись за всех «подчиненных» Васькова.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 22.12.2022 14:10

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:10
Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию
Світ
11:36
Как правильно утеплить скважину на зиму
Світ
11:22
Итоги выступления сборной Катара на домашнем чемпионате мира
Україна
09:05
На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію
Світ
08:33
З’явилася перша офіційна реакція Росії на візит Зеленського до США
Світ
08:05
Великі плани Шойгу та Путіна не вплинуть на хід війни, – ISW
Україна
07:25
Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку
Світ
07:08
Виступ Зеленського у Конгресі США: головне
22:05
Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової
Україна
16:49
Найближчі один-три місяці війни будуть вирішальними, – Данілов
Світ
16:21
Путін: ситуація в Україні – трагедія, але ми не винні
Світ
12:11
Сі Цзіньпін на зустрiчi з Медведєвим закликав Москву до переговорів про мир з Україною
Україна
11:22
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Світ
10:55
Росія може закрити кордони на виїзд для чоловіків та оголосити загальну мобілізацію
Україна
09:51
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Світ
09:37
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Світ
09:23
Візит Зеленського до США: стали відомі подробиці
Світ
07:53
Ілон Маск заявив, що залишить посаду глави Twitter: але є умова
Світ
07:34
Сі Цзіньпін знову закликав закінчити війну в Україні
Світ
07:12
Зеленський вперше з початку війни покинув Україну: летить до Байдена в США
Світ
20:13
Написание по заказу диссертаций, дипломных и курсовых работ, рефератов и много другого!
Україна
16:22
Покушение на убийство: Дело о задержании в Одессе группы «морских» злоумышленников обрастает новыми подробностями
Світ
15:47
У Брянській області РФ прогримів вибух: влада заявила про атаку дрона
Україна
14:54
Зеленський відвідав Бахмут: в ОП розкрили подробиці ризикованого візиту
Світ
14:41
Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії

Головне

Україна
09:05
На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію
Україна
07:25
Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку
Україна
16:49
Найближчі один-три місяці війни будуть вирішальними, – Данілов
Світ
12:11
Сі Цзіньпін на зустрiчi з Медведєвим закликав Москву до переговорів про мир з Україною
Україна
11:22
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Україна
09:51
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Світ
09:37
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Світ
14:41
Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії
Україна
07:55
Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено з десяток приватних будинків
Світ
19:01
Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию
Україна
22.12.2022 14:10
ТОР
Как правильно утеплить скважину на зиму
Світ
22.12.2022 11:36
ТОР
Итоги выступления сборной Катара на домашнем чемпионате мира
Світ
22.12.2022 11:22

Популярне

ТОР
Покушение на убийство: Дело о задержании в Одессе группы «морских» злоумышленников обрастает новыми подробностями
20.12.2022 16:22
ТОР
У Росії офіційно з’явилося друге міністерство оборони
20.12.2022 14:19
ТОР
Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової
21.12.2022 22:05

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com