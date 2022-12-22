Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию

НАБУ и САП завершили расследование дела по подозрению руководства государственного морского порта «Южный» в завладении почти 1,3 млн. гривен.

Об этом заявили в пресс-службе САП.

Ранее сообщили о подозрении руководителю порта «Южный» Александру Олейнику, его заместителям Дмитрию Кузьмишкину и Владимиру Мандре в завладении более 1,5 млн гривен.

По данным следствия, с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате заработной платы должностным лицам (не более 47,2 тыс. гривен) на период действия карантина через COVID-19, и.о. директора порта «Южный» обеспечил излишнее начисление заработной платы.

Как известно, Олейнику определили 1,45 млн гривен залога. На него уже возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Одесской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с рядом лиц по поводу обстоятельств дела и носить электронный браслет.

Следует отметить, что НАБУ требовало отстранить Олейника на время следствия от занимаемой должности, но, по какой-то причине ВАКС отказался исполнять требование НАБУ.

Это не помешало детективам НАБУ и САП довести расследование до завершения.

Напомним, назначение Олейника директором порта проходило с грубыми нарушениями процедуры. Чтобы назначить Олейника на должность министру инфраструктуры Александру Кубракову пришлось уволить Сергея Ковшара. Формальным поводом для этого послужил конфликт с холдингом «СКМ» Рината Ахметова. В ведомстве Олейник имеет патрона: замминистра инфраструктуры Юрия Васькова. Тот тщательно следит, чтобы весь контроль в портах был сосредоточен на бизнес-империю Рената Леонидовича. Именно Васьков сейчас пытается максимально нивелировать расследование. Но, как видим, НАБУ, САП и СБУ в последнее время плотно взялись за всех «подчиненных» Васькова.