НАПК уведомило НАБУ о проверке факта проживания зама Ермака во львовском СПА-отеле

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит заявление бизнесмена Григория Козловского о проживании в его гостинице зампредседателя Офиса президента.

Об этом пишут «Вести«.

НАПК начало проверку информации о проживании заместителя главы ОП Андрея Смирнова в спа-гостинице Emily Resort, которую в СМИ озвучил сам владелец комплекса, львовский табачный предприниматель Григорий Козловский. О старте соответствующей проверки НАПК проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), говорится в ответе на запрос журналистам.

«Агентством начат и осуществляется мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности ряда должностных лиц, которые фигурировали в сообщениях СМИ о возможном размещении на территории гостиничного спа-комплекса Emily Resort на безвозмездной основе, в частности, заместителя руководителя Офиса президента Украины Смирнова А. А.», – сообщили в НАПК.

В октябре Григорий Козловский заявил журналистам, что в его спа-гостинице Emily Resort в период военных действий в Киевской области проживали много чиновников с семьями. Среди них, в частности, был замглавы ОП Андрей Смирнов.