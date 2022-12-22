Одіозний депутат Тищенко шукає для себе нову «котлету»?

Народний депутат України Микола Тищенко не потребує додаткового представлення.

Багатьом з наших читачів, він знайомий з програмами «Ревізор», «Танці з зірками», також відомий своїми люксовими та екстра дорогими ресторанами, які працюють навіть в карантин, а історія про те, що ресторан «Велюр» готує їжу для українських лікарів стала народною притчею. Притчею про безталанний піар пана Тищенко. Нажаль, це не змушує його зупинятися та продовжує шукати приводи для самопіару.

Зазвичай, вся медійна активність Миколи Тищенка тільки шкодить репутації самого Тищенко (то вже його особиста справа), але проблема в тому, що він досі входить до президентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України. Через недолугі спроби Тищенко видатись то простим хлопцем, який знає по чому перший та другий шматок сала на бессарабці,



то він став перевіряючим пунктів незламності,



то він лізе «на передову» для героїчного розмінування автомобіля,



то найсуворішим борцем з корупцією…



Проблема в тому, що жодна з цих іпостасей не є для нього органічною, адже він не звик працювати у правовому полі та сповідувати верховенство права. Мабуть, за часи бандитських 90х, Микола Тищенко занадто глибоко увійшов у роль рішали та даху для простих бізнесменів, що не може вийти зі свого амплуа. У всіх своїх новоспечених починаннях він накликає на себе народний сором та ганьбу, а відтак – й на всю президентську фракцію.

Єдине в чому Микола Тищенко має серйозні успіхі – у шаленому піарі та розкішному образу життя.

Ось, наприклад реклама пана Тищенка в Києві. Яка пікресює автор публікації, білборди та вся реклама з Тищенком світитться навіть тоді, коли у всій столиці відсутнє світло.



А ось розслідування програми Схеми про те, як у період жорсткого локдауну народний депутат Микола Тищенко організував шикарне день народження для своєї дружини, куди запросив близько 30 гостей та організував святковий салют (салюти заборонені КМДА з 2014 року).



Миколу Тищенко після всіх цих скандалів не було позбавлено мандату народного депутата України та, навіть, не було виключено з фракції. Найгіршим, для нього, покаранням стало очолення Закарпатського осередку президентської партії «Слуга народу», але й там він навів клопоту.

Він, нібито, із групою осіб намагався проникнути на територію приватного підприємства в Закарпатській області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Пізніше Тищенко це спробував пояснити боротьбою з корупцією, але на думку місцевих підприємців та оглядачів, питання значно прозаїчніше – Микола Тищенко намагається поставити місцевих підприємців у залежність від себе аби збирати данину. «Такий собі «дах по Тищенку», який ми не замовляли», – зазначають місцеві бізнесмени.

Раніше, в інтерв’ю «The interviewer» Микола Тищенко підтверджував, що виступав в ролі кримінального авторитета, що допомогало йому «захищати» бізнес. Можливо, отримавши досвід у буремні 90-ті, Микола Тищенко вирішив закошмарити й бізнесменів у Закарпатській області, зокрема й в лісовій галузі.

