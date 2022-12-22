Путін вперше назвав війну війною

Путін визнав, що війна - це війна

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 22 грудня, назвав вторгнення в Україну війною замість "спеціальної військової операції".

Це відбулося в ході його пресконференції у Москві.

«Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо», — заявив Путін, додавши, що чим швидше це станеться — тим краще.

Росія, за словами президента РФ, ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, на відміну від влади у Києві, яка «заборонила собі» вступати у діалог з РФ.