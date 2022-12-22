Путін вперше назвав війну війною
Путін визнав, що війна - це війна
Президент Росії Володимир Путін у четвер, 22 грудня, назвав вторгнення в Україну війною замість "спеціальної військової операції".
Це відбулося в ході його пресконференції у Москві.
«Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо», — заявив Путін, додавши, що чим швидше це станеться — тим краще.
Росія, за словами президента РФ, ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, на відміну від влади у Києві, яка «заборонила собі» вступати у діалог з РФ.
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- 22.12.2022 19:29
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