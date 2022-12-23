У Москві палає військова частина
У Москві сталася пожежа на території військової частини в гаражних боксах, на місці події працюють екстрені служби.
Про це повідомило інформаційне агентство «Москва».
Інцидент стався на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході міста. Зазначається, що пожежа поширилася в одноповерхових боксах на території в/ч.
Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. На гасіння пожежі відправили близько десятка пожежних розрахунків.
У московському управлінні МНС підтверджують факт пожежі та уточнюють, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 (за місцевим часом).
Повідомляється, що постраждалих немає. Дані про подію та заподіяну шкоду уточнюються.
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- 23.12.2022 09:02
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