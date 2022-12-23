У Москві палає військова частина

У Москві сталася пожежа на території військової частини в гаражних боксах, на місці події працюють екстрені служби.

Про це повідомило інформаційне агентство «Москва».

Інцидент стався на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході міста. Зазначається, що пожежа поширилася в одноповерхових боксах на території в/ч.

Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. На гасіння пожежі відправили близько десятка пожежних розрахунків.

У московському управлінні МНС підтверджують факт пожежі та уточнюють, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 (за місцевим часом).

Повідомляється, що постраждалих немає. Дані про подію та заподіяну шкоду уточнюються.

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