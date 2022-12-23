Путін раптово скасував візит до найбільшого танкового заводу Росії

У Нижньому Тагілі тиждень готувалися до візиту Путіна

Президент Росії Володимир Путін в останній момент скасував свій перший з 2019 року візит на Урал – він мав прилетіти 23 грудня до Єкатеринбурга та відвідати «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі.

Про це повідомив портал E1.ru.

За даними TagilCity, президент РФ планував провести урядову нараду та поспілкуватися з працівниками найбільшого танкового заводу Росії.

До візиту Путіна готувалися з початку тижня: до Єкатеринбурга доставили президентський кортеж з п’яти седанів Aurus, два з яких були лімузинами першої особи. Кортеж репетирував проїзд вулицями Єкатеринбурга, через що у місті виникали проблеми з дорожнім рухом.

Зараз, за словами джерела E1.ru, машини знаходяться в аеропорту Кольцово і чекають на відправку назад до Москви.

В очікуванні приїзду Путіна місцева влада ввела низку заборон. Водіям громадського транспорту в Єкатеринбурзі заборонили 23 грудня випускати пасажирів під час наближення кортежу Путіна.

У Нижньому Тагілі заборонили з’являтися на вулицях навчальним машинам та скасували ялинки у Дзержинському районі, де знаходиться «Уралвагонзавод».

Співробітникам заводу, у свою чергу, заборонили пересуватися між цехами під час візиту Путіна. Над самим Нижнім Тагілом встановили безпольотну зону з 22 по 24 грудня.