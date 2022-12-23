Наступ з Білорусі: в ОП закликали українців не вірити фейкам

В мережі вказують, що наступ з боку Білорусі почнеться в ніч на 26 грудня

Офіс президента закликв українців не реагувати на чутки про можливе вторгнення з Білорусі, називаючи їх російськими вкиданнями.

Відповідний заклик озвучила радниця глави Офісу президента Дар’я Зарівна.

За її словами, Москва хоче «розхитати нерви українців» напередодні свят.

«Одна з найулюбленіших тем російської пропаганди – «вторгнення з Білорусі» знову вкидається у наш медійний простір. Причому вкидання роблять через відверто зашкварних персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери у стилі «мій знайомий військовий сказав», – написала Зарівна в Telegram.

При цьому вона уточнила, що ЗСУ готові до можливих атак із півночі.