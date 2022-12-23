Наступ з Білорусі: в ОП закликали українців не вірити фейкам
В мережі вказують, що наступ з боку Білорусі почнеться в ніч на 26 грудня
Офіс президента закликв українців не реагувати на чутки про можливе вторгнення з Білорусі, називаючи їх російськими вкиданнями.
Відповідний заклик озвучила радниця глави Офісу президента Дар’я Зарівна.
За її словами, Москва хоче «розхитати нерви українців» напередодні свят.
«Одна з найулюбленіших тем російської пропаганди – «вторгнення з Білорусі» знову вкидається у наш медійний простір. Причому вкидання роблять через відверто зашкварних персонажів, паралельно запускаючи чутки через месенджери у стилі «мій знайомий військовий сказав», – написала Зарівна в Telegram.
При цьому вона уточнила, що ЗСУ готові до можливих атак із півночі.
- 1
- 23.12.2022 14:33
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: