Кремль заборонив провладним ЗМІ писати про мобілізацію

Кремль заборонив провладним ЗМІ писати про мобілізацію

Тема мобілізації стала табу в російських ЗМІ

Кремль посилює режим цензури для підконтрольних владі ЗМІ на тлі чуток про другу хвилю мобілізації та рішення міністра оборони Сергія Шойгу збільшити чисельність армії ще на 350 тисяч осіб.

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на два джерела у проурядових ЗМІ.

За їхньою інформацією, російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми чи Ради Федерації.

Негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента напередодні новорічних свят.

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  • 23.12.2022 19:24
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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