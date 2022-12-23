В Китаї найбiльший в свiтi спалах COVID-19: майже 37 млн інфікованих за добу

Попередній рекорд складав 4 млн інфікованих на добу майже рік тому

Майже 37 мільйонів людей у Китаї були інфіковані COVID-19 за один день цього тижня, згідно з оцінками вищого державного органу охорони здоров’я, що робить спалах у країні найбільшим у світі.

Про це повідомило Bloomberg.

Згідно з протоколом внутрішнього засідання Національної комісії охорони здоров’я Китаю, що відбувся в середу, 248 мільйонів людей, або майже 18 відсотків населення, ймовірно, заразилися вірусом у перші 20 днів грудня.

Якщо це точно, рівень зараження перевершить попередній щоденний рекорд у 4 мільйони, встановлений у січні 2022 року.

Швидке скасування Пекіном обмежень COVID Zero призвело до безперешкодного поширення дуже заразних варіантів омікрон серед населення з низьким рівнем природного імунітету.

За оцінками агентства, більше половини жителів провінції Сичуань, що на південному заході Китаю, і столиці Пекіна були інфіковані.