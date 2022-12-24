Росія вивела в Чорне море кораблі з «Калібрами»: залп може становити 20 ракет

В Чорному морі наразі три носії крилатих ракет

Росія вивела в Чорне море 11 кораблів, серед яких є носії крилатих ракет, в останній раз це було 16 грудня, коли окупанти завдали масованого удару по Україні.

Про ймовірність нового ракетного удару в ефірі телемарафону розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, збільшення корабельного угруповання ворога, яке включає ракетоносії, може говорити про наміри окупантів, про які напередодні попереджав президент Володимир Зеленський. Зокрема, терористи можуть вчинити черговий ракетний обстріл перед святами.

«Корабельне угруповання збільшилося. У Чорному морі знаходиться 11 одиниць і серед них є ракетоносії, споряджені ракетами. Це два надводні та один підводний. Загальний залп може становити 20 ракет. Це може говорити про те, що ворог готує випробування, про які згадував наш верховний головнокомандувач», – зазначила вона.

При цьому Гуменюк не виключила, що таким чином окупанти можуть чинити психологічний тиск на українців. Однак вона вкотре закликала в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Також це може говорити про те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України. У будь-якому випадку сигнал повітряної тривоги – це сигнал обов’язковий до виконання», – зазначила Гуменюк.