Росія закупила у Ірана 1700 дронів-камікадзе: поставки йдуть траншами

Росія закупила у Ірана 1700 дронів-камікадзе: поставки йдуть траншами

Росія випустила по Україні близько 540 іранських дронів

Відповідно до контракту, укладеного влітку, Росія придбала в Ірану 1700 так званих вибухових безпілотників Shahed, вони постачаються траншами.

Про це розповів в інтерв’ю The New York Times очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, наразі Росія вже використала близько 540 безпілотників. Більшість з них були збиті, не досягнувши цілей. Але вони також дешеві.

В Ірані, за словами Буданова, собівартість виробництва становить близько 7000 доларів за одиницю, хоча незрозуміло, скільки Іран насправді стягнув з Росії за цю зброю.

Щоб переконати Іран підтримати свої зусилля, Росія запропонувала наукові ноу-хау іранській військовій промисловості, сказав Буданов, описуючи геополітичний зв’язок між Росією та Іраном.

Але Іран поки що відмовляється підтримати Росію у передачах балістичних ракет, про ризик чого українські офіційні особи висловлювали тривогу раніше.

«Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться», – пояснив Буданов.

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  • 24.12.2022 09:46
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