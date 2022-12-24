Білорусь перекинула три батальйони до кордону з Україною

Білорусь перекинула три батальйони до кордону з Україною
На території Білорусі розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії, в рамках якої деякі частини було перекинуто до кордону з Україною.

Про це повідомили в Міноборони.

Там уточнили, що мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України.

За словами командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, українські військові відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури.

Сили оборони відпрацьовували нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

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  • 24.12.2022 11:12
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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