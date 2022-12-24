Росіяни імітують підготовку до вторгнення з Білорусі: крутять «каруселі» потягами

Росіяни гоняють потяги з військовими до кордону і назад

Протягом кількох тижнів Росія зміцнювала свої військові бази в Білорусі призовниками та перекидала війська туди й назад залізницею, використовуючи техніку «каруселі» для імітації підготовки до наступу.

Про це розповів у інтерв’ю The New York Times керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, російські військові намагалися підняти тривогу в українській армії, завантажуючи солдатів у потяги, які прямували до кордону Білорусі з Україною.

Аналогічну тактику під час Другої світової війни використовував і Радянський Союз, відправляючи солдатів у непотрібні поїздки потягом, щоб імітувати атаку чи відступ.

Буданов розповів, що нещодавно в Білорусі один поїзд із російськими солдатами зупинився на півдня біля кордону з Україною, а потім повернувся з усіма військовослужбовцями назад. Таку тактику глава ГУР назвав «каруселлю».

Він також додав, що російські військові частини не готові до атаки і не зможуть підготуватися за один день. Однак, хоча загроза відновлення російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою, її все ж таки не можна виключати.