Росіяни імітують підготовку до вторгнення з Білорусі: крутять «каруселі» потягами
Росіяни гоняють потяги з військовими до кордону і назад
Протягом кількох тижнів Росія зміцнювала свої військові бази в Білорусі призовниками та перекидала війська туди й назад залізницею, використовуючи техніку «каруселі» для імітації підготовки до наступу.
Про це розповів у інтерв’ю The New York Times керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
За його словами, російські військові намагалися підняти тривогу в українській армії, завантажуючи солдатів у потяги, які прямували до кордону Білорусі з Україною.
Аналогічну тактику під час Другої світової війни використовував і Радянський Союз, відправляючи солдатів у непотрібні поїздки потягом, щоб імітувати атаку чи відступ.
Буданов розповів, що нещодавно в Білорусі один поїзд із російськими солдатами зупинився на півдня біля кордону з Україною, а потім повернувся з усіма військовослужбовцями назад. Таку тактику глава ГУР назвав «каруселлю».
Він також додав, що російські військові частини не готові до атаки і не зможуть підготуватися за один день. Однак, хоча загроза відновлення російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою, її все ж таки не можна виключати.
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- 24.12.2022 12:43
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