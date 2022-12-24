Путіну повідомляють про війну із затримками та у спотвореному вигляді

Путіну бояться повідомляти погані новини

Оточення президента РФ Володимира Путіна усвідомлено тримає його в невіданні про справжній стан справ на лінії зіткнення.

Про це повідомило The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Як розповіли WSJ неназваний екс-співробітник російської розвідки та кілька колишніх і чинних чиновників, робочий день Путіна починається близько сьомої ранку з вивчення зведення про події в зоні бойових дій. У цих звітах, стверджують джерела, інформація подається так, щоб перебільшити успіхи російської армії та применшити значущість невдач.

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За словами російських та американських офіційних осіб, яких опитала WSJ, Путін упродовж тривалого часу відмовлявся користуватися інтернетом, побоюючись цифрового стеження. Це зробило президента залежним від звітів, складених на папері радниками.

Джерела видання стверджують, що вся інформація про воєнні дії в Україні надходить до Путіна лише через ФСБ та голову Ради безпеки Миколи Патрушева. Як зазначається у статті, президент РФ дізнається про деякі події із запізненням на кілька днів, за цей час інформація встигає застаріти.

Спроби окремих чиновників чи експертів повідомити Путіну про реальний стан справ закінчувалися невдачею, стверджує WSJ. Зокрема, якийсь соціолог намагався звернути увагу на опитування, яке показало, що підтримка президента серед населення нижча, ніж очікувалося.

«Не потрібно зараз засмучувати Володимира Володимировича», – наводить WSJ відповідь Адміністрації президента на цю ремарку.

WSJ стверджує, що Путін оточений чиновниками, які підтримують його впевненість у тому, що Росія досягне успіхів в Україні, незважаючи на людські втрати, що зростають, і економічні труднощі.

За словами співрозмовників газети, Путін має намір здобути перемогу і готовий спрямовувати на досягнення цієї мети всі необхідні ресурси.