На аеродромі під Курськом вночі пролунало кілька гучних вибухів

Попередньо, було атаковано військовий аеродром “Халіно”

Під Курськом близько 03:00 ночі пролунало кілька вибухів у районі аеродрому.

Вони розбудили місцевих жителів, які в чатах та соцмережах почали обговорювати, в якому районі міста «хлопки» були чутніші, і взагалі, що все це означає.

Дехто скаржився, що йому страшно.

Деякі українські Telegram-канали повідомили, що було атаковано військовий аеродром “Халіно”. Попередньо – з безпілотників.

Офіційних підтверджень поки немає.

«Халіно» – аеродром неподалік курського аеропорту, розташований біля однойменного населеного пункту. З 24 лютого 2022 року використовується виключно для військових потреб російських окупаційних військ.

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