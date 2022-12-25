На аеродромі під Курськом вночі пролунало кілька гучних вибухів
Попередньо, було атаковано військовий аеродром “Халіно”
Під Курськом близько 03:00 ночі пролунало кілька вибухів у районі аеродрому.
Вони розбудили місцевих жителів, які в чатах та соцмережах почали обговорювати, в якому районі міста «хлопки» були чутніші, і взагалі, що все це означає.
Дехто скаржився, що йому страшно.
Деякі українські Telegram-канали повідомили, що було атаковано військовий аеродром “Халіно”. Попередньо – з безпілотників.
Офіційних підтверджень поки немає.
«Халіно» – аеродром неподалік курського аеропорту, розташований біля однойменного населеного пункту. З 24 лютого 2022 року використовується виключно для військових потреб російських окупаційних військ.
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- 25.12.2022 07:56
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