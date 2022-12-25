Росіяни видихнулися під Бахмутом: хочуть тактичну або оперативну паузу

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут

Темпи просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнилися в останні дні, хоча ще зарано оцінювати, чи досяг кульмінації російський наступ із захоплення цього міста.

Таку думку висловили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Російські міліблогери визнали, що українським силам в районі Бахмута вдалося трохи сповільнити темпи російського наступу навколо міста і навколишніх населених пунктів, причому один із них стверджував, що ВСУ відтіснили елементи групи Вагнера на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Українські джерела у соціальних мережах раніше стверджували, що Сили оборони повністю витіснили російські війська зі східної околиці Бахмута близько 21 грудня.

В ISW припустили, що російські війська, швидше за все, щосили намагатимуться зберегти темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута і можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Водночас Міноборони Великобританії повідомило 24 грудня, що російським силам наразі не вистачає необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки великомасштабних наступальних операцій та що підтримка оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту в Україні вимагає від російських військових щодня витрачати значну кількість снарядів та ракет.

Повідомлення групи Вагнера про великі втрати в районі Бахмута в останні тижні також, ймовірно, напружили поточні оперативні можливості російських сил у цьому районі.

«Обмеження російського військового персоналу та боєприпасів, ймовірно, завадять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі», – вважають у ISW.