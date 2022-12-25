Близько опівночі Повітряні сили зафіксували Санту над Україною

Санта Клаус пролетів над Україною близько опівночі у Різдво

Повітряні сили ЗСУ у Святвечір за григоріанським календарем зафіксували проліт Санта Клауса в повітряному просторі України.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Повітряні Сили вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!”, – сказано в повідомленні.

Командування опублікувало скріншот мапи проєкту Flightradar24, де в режимі реального часу можна спостерігати за літаками в усьому світі. Також на ньому можна слідкувати за умовним переміщенням Санти навколо світу.

До речі, Олені та сани Санти – перші цивільні об’єкти в небі України за 10 місяців війни.