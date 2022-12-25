Ракети вдень, безпілотники вночі: чому росіяни застосовують різні засоби в різну пору доби

Російські військові більше застосовують крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування в денний час, а іранські дрони більше в ночі

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Хоча інколи і поєднують теж вдень. Вночі їм вигідніше запускати дрони, тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами – це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність. Дрони це приблизно з одинадцятої-дванадцятої ночі, а ракети більш в денний час», – пояснив Ігнат.