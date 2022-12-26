Послом України в Болгарії стала сексологиня без досвіду дипломатичної і державної роботи

Послом України в Болгарії стала сексологиня без досвіду дипломатичної і державної роботи

Ілащук позиціонувала себе спочатку як фахівчиню з дорогих прикрас, а потім - як спеціалістку з гештальт-лікування та сексології

Призначена президентом Володимиром Зеленським послом України у Болгарії Олеся Ілащук не має досвіду ані дипломатичної, ані державної роботи, і позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Про це повідомила Європейська правда. Кілька джерел у дипкорпусі підтвердили виданню, що новий посол жодним чином не була пов’язана з МЗС.

Як стверджується, новопризначена посол, указ щодо якої президент підписав 23 грудня, вже почала набувати досвіду за новим фахом – зокрема, брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалася 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

Біографія нового посла наразі не оприлюднена, однак дещо стало відомо завдяки двом профілям у Facebook.

Один з них, який тривалий час не оновлюється, позиціонує Ілащук як фахівчиню з питань обробки дорогоцінного каміння.

В іншому профілі, що активно оновлювався до останнього часу, вона вже позиціонується як «клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант». Виходячи з публічної активності майбутньої представниці України у державі-члені ЄС і НАТО, вона до останнього часу переймалася питаннями гештальт-лікування та сексології.

У неділю ввечері цей профіль був заблокований.

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  • 26.12.2022 07:52
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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