Буданов порадив українцям планувати літню відпустку у Криму
Буданов вірить у повернення Криму до літа 2023 року
Крим буде повернуто до складу України комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією.
Про це заявив в інтерв’ю Liga.net начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Він наголосив, що без застосування сили звільнити Крим не вийде.
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«Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», – пояснив розвідник.
На запитання журналістів про те, де краще провести літню відпустку, Буданов порадив зробити це у Криму.
“Я пораджу Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів”, – сказав глава ГУР.
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- 26.12.2022 09:30
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