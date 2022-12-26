Буданов порадив українцям планувати літню відпустку у Криму

Буданов вірить у повернення Криму до літа 2023 року

Крим буде повернуто до складу України комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією.

Про це заявив в інтерв’ю Liga.net начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він наголосив, що без застосування сили звільнити Крим не вийде.

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«Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках», – пояснив розвідник.

На запитання журналістів про те, де краще провести літню відпустку, Буданов порадив зробити це у Криму.

“Я пораджу Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів”, – сказав глава ГУР.