Дрони Кім Чен Ина перетнули міжкорейський кордон і досягли околиць Сеула

Північноеорейські безпілотники вже турбували Південну Корею кілька разів з 2014 року

Імовірно, північнокорейські безпілотники перетнули міжкорейський кордон у понеділок без дозволу Південної Кореї і досягли околиць Сеула.

Про це повідомило агентство Yonhap.

Південна Корея змушена була розгорнути винищувачі, гелікоптери та інші засоби, щоб збити північнокорейські дрони.

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За словами представника Об’єднаного комітету начальників штабів, з 10:25 південнокорейські військові виявили кілька «невідомих об’єктів», ймовірно, безпілотних літальних апаратів, у прикордонних районах провінції Кенгідо.

Безпілотники перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяла дві Кореї, і були помічені в районах Кімпхо (20 км від Сеула), острова Канхва і Паджу, що призвело до тимчасового призупинення цивільних авіарейсів.

Південна Корея направила винищувачі, ударні гелікоптери та інші бойові літаки, щоб збити безпілотники.

Чи несли вони озброєння, поки що невідомо.