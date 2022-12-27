Лавров визнав, що перемога України «на полі бою» знищить Росію як країну

Лавров визнав, що перемога України «на полі бою» знищить Росію як країну

Лавров звинуватив США та союзників у намаганні знищити Росію

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США та їхні союзники по НАТО хочуть перемоги України "на полі бою" над Росією, щоб знищити країну.

Про це повідомило ТАСС.

«Вже ні для кого не секрет, що стратегічна мета США та їхніх союзників по НАТО – перемога над Росією на полі бою як механізм суттєвого ослаблення або навіть знищення нашої країни. Задля досягнення цієї мети наші опоненти готові багато на що», – сказав Лавров.

Він також назвав головним бенефіціаром «гарячого конфлікту» США, які нібито прагнуть отримати з нього максимальну вигоду як у військово-стратегічному, так і в економічному плані.

«Заодно Вашингтон вирішує і важливе геополітичне завдання – порушити традиційні зв’язки між Росією та Європою та ще більше підпорядкувати собі європейських сателітів», – зазначив глава МЗС Росії.

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  • 27.12.2022 08:29
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