США хочуть фізично усунути Путіна, – Лавров

США хочуть фізично усунути Путіна, – Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що чиновники Пентагону нібито погрожували завдати «обезголовлювального удару» по Кремлю, який мав на увазі фізичне усунення президента РФ Володимира Путіна.

Такі плани озвучив Лавров в інтерв’ю ТАСС.

«Далі всіх пішли у Вашингтоні: там якісь «неназвані офіційні особи» з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю «обезголовлювального удару», по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави», – заявив він.

Крім того, Лавров звинуватив колишнього прем’єр-міністра Великобританії Ліз Трасс у намірі завдати ядерного удару по Росії.

“Володимир Зеленський домовився до вимоги превентивних ядерних ударів країн НАТО по Росії. Це теж переходить межі допустимого», — сказав він, нагадавши, що в ядерній війні не може бути переможців «і вона ніколи не має бути розв’язана”, – сказав глава МЗС РФ.

Звинувачуючи США у бажанні фізично усунути Путіна, Лавров послався на статтю у виданні Newsweek, яка вийшла 29 січня. У ній джерела в Пентагоні повідомили, що можливою реакцією США на застосування ядерної зброї з боку Росії може бути «обезголовлювальний удар, щоб убити Путіна в самому серці Кремля».

Розмови про застосування ядерної зброї почалися після чергового натяку президента Путіна на те, що Москва готова до нього вдатися.

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  • 27.12.2022 10:06
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