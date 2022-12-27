Яка криптовалюта перспективна для українців та де простіше її купити

Складниками того, як купити криптовалюту в Україні, обов’язково є технічний та фундаментальний аналіз.

Складниками того, як купити криптовалюту в Україні, обов’язково є технічний та фундаментальний аналіз. З погляду аналізу фундаментальних показників на українському ринку є деякі визначальні чинники. Ми говоримо про донати в криптовалюті на гуманітарні потреби та ЗСУ.

Перераховуємо, яка криптовалюта для інвестицій в Україні є перспективною сьогодні, і де найшвидше її придбати, використовуючи гривню, долари чи євро.

Донати, популярність активів та їхня ліквідність

Уже в перші дні з початку військового вторгнення в Україну криптовалюта стала одним із найпопулярніших активів для допомоги. Вже з першого тижня після відкриття зборів на платформі UNITED24 близько $400 тис. було зібрано в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay — продукт найбільшої криптовалютної біржі Європи WhiteBIT. Про це повідомлялося в офіційному телеграм-каналі Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Список криптовалют із цього переліку може бути корисним при визначенні монет або токенів із найменшими інвестиційними ризиками. Оскільки:

Спрямування цих активів зі світового крипторинку в нашу геолокацію свідчить, що ці криптовалюти вважатимуться високоліквідними безпосередньо на нашому ринку.

Донати здійснюються в монетах і токенах, які поширені не тільки в нас, але у всьому світі. Отже, мають високу ліквідність загалом: купити криптовалюту/продати/обмінювати/конвертувати у фіат/використовувати для покупок та оплат на різних сервісах можна швидко й за ціною, що відповідає об’єктивній картині на ринку.

Список криптовалют та де простіше купити їх за гривню

За інформацією Мc.today, найпопулярнішими активами для донатів є Ethereum, Bitcoin та Tether (криптодолар USDT).

Купити Біткоїн, Ethereum чи Tether українці можуть за спрощеною процедурою за гривню, долар чи євро (або криптовалюту). Це сталося завдяки партнерству порталу держпослуг Дія та біржі криптовалют WhiteBIT.

Після реєстрації на платформі можна вибрати верифікацію через додаток Дія, і всі документи, які були перевірені фахівцями сервісу, за згодою користувача передаються біржі. У результаті процес перевірки документів біржею займає не 24 години, а лише кілька хвилин.

Це дає можливість обмінювати, купувати чи продавати віртуальні активи за гривню. Крім того, дає можливість використовувати гривню, долари, євро для будь-яких операцій на біржі, скажімо, для відправки на рахунок іншого користувача. Без комісії, якщо використати WhiteBIT-код.