Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед російської еліти

Кремль готує громадську думку до можливих репересій проти тих, хто не підтримує війну

Президент Росії Володимир Путін стурбований відсутністю підтримки війни в Україні серед еліт та, можливо, створює інформаційні умови для націоналізації їхньої власності.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що в недавньому інтерв’ю Путін заявив про нібито готовність 99,9% росіян пожертвувати всім заради батьківщини. На думку аналітиків ISW, це зауваження глави Кремля було спрямоване на тих, хто не повністю підтримує війну, а не тих, хто це робить.

Також Путін робив аналогічні заяви минулого тижня, зазначивши, що деякі бізнесмени, які виводять російські гроші за кордон, є «небезпечними» для Росії.

Заяви Путіна також узгоджуються з підготовкою Держдумою РФ до внесення законопроекту про збільшення податкових ставок для росіян, які залишили країну після початку «спеціальної військової операції», ймовірно, як формуа покарання за ухилення від участі у військових діях.

Кремль, швидше за все, використовуватиме кошти, отримані за рахунок податку, для фінансування своєї війни в Україні, припустили в ISW.