Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед російської еліти

Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед російської еліти

Кремль готує громадську думку до можливих репересій проти тих, хто не підтримує війну

Президент Росії Володимир Путін стурбований відсутністю підтримки війни в Україні серед еліт та, можливо, створює інформаційні умови для націоналізації їхньої власності.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що в недавньому інтерв’ю Путін заявив про нібито готовність 99,9% росіян пожертвувати всім заради батьківщини. На думку аналітиків ISW, це зауваження глави Кремля було спрямоване на тих, хто не повністю підтримує війну, а не тих, хто це робить.

Також Путін робив аналогічні заяви минулого тижня, зазначивши, що деякі бізнесмени, які виводять російські гроші за кордон, є «небезпечними» для Росії.

Заяви Путіна також узгоджуються з підготовкою Держдумою РФ до внесення законопроекту про збільшення податкових ставок для росіян, які залишили країну після початку «спеціальної військової операції», ймовірно, як формуа покарання за ухилення від участі у військових діях.

Кремль, швидше за все, використовуватиме кошти, отримані за рахунок податку, для фінансування своєї війни в Україні, припустили в ISW.

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  • 27.12.2022 17:45
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