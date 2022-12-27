Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи у відповідь на введення стелі цін на російську нафту.

У документі йдеться, що Росія забороняє постачання своєї нафти та нафтопродуктів іноземним громадянам та компаніям, якщо в контрактах передбачено фіксовану максимальну ціну.

Указ набуде чинності з 1 лютого 2023 року, обмеження на нафту діятимуть з цього дня і до 1 липня наступного року, на постачання нафтопродуктів – з дати, яку визначить російський уряд.

Нагадаємо, на початку грудня країни G7, ЄС та Австралія затвердили стелю цін на російську нафту на рівні $60 за барель – нижче за цю ціну Захід готовий не перешкоджати її продажу в треті країни в обхід ембарго, введеного проти Росії за вторгнення в Україну.

Російська влада раніше заявляла, що не продаватиме нафту країнам, які підтримають обмеження.