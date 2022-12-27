У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат
В Росії в Подольську дві жінки пенсійного віку намагалися спалити військомат.
Про це повідомив Telegram-канал Baza.
За інформацією видання, двох жінок затримали біля будівлі військового комісаріату на проспекті Леніна. Одній із затриманих 70 років, іншій — 76.
Підозрювані спробували підпалити будівлю: у військкоматі згоріло вікно, але більшого поширення вогню вдалося уникнути.
“Навіщо пенсіонеркам знадобилося підпалювати будівлю — невідомо. Можливо, вони діяли за завданням телефонних шахраїв”, – сказано в повідомленні.
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- 27.12.2022 19:40
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