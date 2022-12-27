У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат

У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат
В Росії в Подольську дві жінки пенсійного віку намагалися спалити військомат.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За інформацією видання, двох жінок затримали біля будівлі військового комісаріату на проспекті Леніна. Одній із затриманих 70 років, іншій — 76.

Підозрювані спробували підпалити будівлю: у військкоматі згоріло вікно, але більшого поширення вогню вдалося уникнути.

“Навіщо пенсіонеркам знадобилося підпалювати будівлю — невідомо. Можливо, вони діяли за завданням телефонних шахраїв”, – сказано в повідомленні.

  • 0
  • 27.12.2022 19:40
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:40
У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат
Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
17:45
Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед російської еліти
Світ
17:03
Дев’ять перснів влади: що означають кільця, які Путін подарував лідерам країн СНД
Україна
15:11
Яка криптовалюта перспективна для українців та де простіше її купити
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Світ
10:15
Путін вперше не візьме участь у підсумковому засіданні уряду
Світ
10:06
США хочуть фізично усунути Путіна, – Лавров
Україна
08:42
Новий рік без відключень світла: міністр енергетики назвав умову
Світ
08:29
Лавров визнав, що перемога України «на полі бою» знищить Росію як країну
Світ
07:40
Сербія та Косово привели свої армії у бойову готовність
Світ
18:10
В Індії випав з третього поверху готелю російський депутат від “Єдиної Росії”
Україна
11:19
Українські банки об’єдналися в мережу, що працюватиме при блекауті
Світ
10:55
Дрони Кім Чен Ина перетнули міжкорейський кордон і досягли околиць Сеула
Україна
09:30
Буданов порадив українцям планувати літню відпустку у Криму
Світ
08:56
Беспілотник уразив пункт управління авіабазою у Енгельсі
Україна
07:52
Послом України в Болгарії стала сексологиня без досвіду дипломатичної і державної роботи
Світ
07:17
У російському Енгельсі на аеродромі пролунали вибухи і здійнялася пожежа: є загиблі
Україна
18:46
В Євпаторії пролунали вибухи
Україна
18:32
ЗСУ поцілили у штаб окупантів на Херсонщині під час наради офіцерів
Світ
16:56
На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»
Україна
16:28
Росія починає контрнаступ на Лиманському напрямку
Україна
11:03
Ракети вдень, безпілотники вночі: чому росіяни застосовують різні засоби в різну пору доби
Україна
09:36
Близько опівночі Повітряні сили зафіксували Санту над Україною
Україна
08:14
Росіяни видихнулися під Бахмутом: хочуть тактичну або оперативну паузу

Головне

Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Світ
07:40
Сербія та Косово привели свої армії у бойову готовність
Україна
11:19
Українські банки об’єдналися в мережу, що працюватиме при блекауті
Україна
09:30
Буданов порадив українцям планувати літню відпустку у Криму
Україна
18:32
ЗСУ поцілили у штаб окупантів на Херсонщині під час наради офіцерів
Світ
16:56
На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»
Україна
16:28
Росія починає контрнаступ на Лиманському напрямку
Україна
08:14
Росіяни видихнулися під Бахмутом: хочуть тактичну або оперативну паузу
Україна
17:08
Через Маріуполь пройшли великі військові колони росіян на Мелітопольський напрямок
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат
Світ
27.12.2022 19:40
ТОР
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
27.12.2022 18:45
ТОР
Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед російської еліти
Світ
27.12.2022 17:45

Популярне

ТОР
Дев’ять перснів влади: що означають кільця, які Путін подарував лідерам країн СНД
27.12.2022 17:03
ТОР
У російському Енгельсі на аеродромі пролунали вибухи і здійнялася пожежа: є загиблі
26.12.2022 07:17
ТОР
Лавров визнав, що перемога України «на полі бою» знищить Росію як країну
27.12.2022 08:29

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com