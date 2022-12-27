У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат

В Росії в Подольську дві жінки пенсійного віку намагалися спалити військомат.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За інформацією видання, двох жінок затримали біля будівлі військового комісаріату на проспекті Леніна. Одній із затриманих 70 років, іншій — 76.

Підозрювані спробували підпалити будівлю: у військкоматі згоріло вікно, але більшого поширення вогню вдалося уникнути.

“Навіщо пенсіонеркам знадобилося підпалювати будівлю — невідомо. Можливо, вони діяли за завданням телефонних шахраїв”, – сказано в повідомленні.