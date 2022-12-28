Харків зранку зазнав ракетного обстрілу

Харків зранку зазнав ракетного обстрілу
Вранці 28 грудня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Харків під обстрілом. Прошу всіх перебуває у укриттях і дотримуватись запобіжних заходів”, – написав він у Telegram.

Також обстріл підтвердив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

“Увага, мешканці Харкова та області. Перебувайте в укриттях.

Окупанти завдають ударів!”, – написав він.

Згодом Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

Крім того, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що по Харкову завдано ракетного удару. Співробітники ДСНС виїхали на місце, додав він.

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  • 28.12.2022 09:25
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